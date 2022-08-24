Ukrayna'da tarihi maç! Rusya'nın saldırı yapacağı uyarısıyla futbolcular sığınaklara koştu

Ukrayna Premier Futbol Ligi'nde oynanan Rukh ile Metalist Kharkiv maçı, Rusya'nın hava saldırısı yapacağı uyarısıyla gecikmeli tamamlandı. Hava saldırı olacağına dair sirenlerin çalmasıyla sığınaklara giden futbolcular bir süre burada bekledi. Futbolcuların sahaya dönmesiyle oynanmaya devam eden mücadele 4 saatte tamamlanabildi. Savaşın gölgesinde oynanan tarihi maçta Metalist Kharkiv, Rukh'u 2-1 yendi.

Ukrayna Premier Futbol Ligi, Rusya'nın saldırıları sonrası sığınaklar hazırlanmış stadyumlarda 6 ay sonra yeniden başladı. Rukh ile Metalist Kharkiv arasında seyircisiz oynanan karşılaşmada ise tarihi anlar yaşandı.

MAÇ 4 SAATTE TAMAMLANDI

Lviv kentinde oynanan maçta, Rusya'nın şehirde hava saldırısı yapacağını uyaran sirenlerin çalmasıyla karşılaşma yarıda kesilerek futbolcular ve maçta görevli herkes sığınaklara koştu. Bir süre burada bekledikten sonra sahaya çıkan futbolcular maça devam etti. 4 saatte tamamlanan mücadelede Metalist Kharkiv, Rukh'u 2-1 yendi.

Görüntü:Buckarobanza

Görüntü: Buckarobanza

İLK MAÇ KIEV'DE OYNANMIŞTI

Ukrayna ligindeki sezonun ilk maçı ise başkent Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda yapılmıştı. Shakhtar Donetsk ile Metalist 1925 Kharkiv arasındaki karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlanmıştı.