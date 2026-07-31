UIM F1H2O Kırgızistan Grand Prix’sinde ilk gün serbest antrenmanlar yapıldı

Uluslararası Motorlu Su Sporları Birliği (UIM) F1H2O Dünya Şampiyonası'nın Orta Asya'daki ilk yarışı olan Kırgızistan Grand Prix'si bugün gerçekleştirilen serbest antrenman turlarıyla başladı.

'Kırgızistan'ın İncisi' olarak anılan Issık Göl'ün ev sahipliğini yaptığı Kırgızistan Grand Prix'sinin ilk gününde serbest antrenman seansları yapıldı. F1H2O takımlarından bazı ekip üyeleri sabah saatlerinde, dik dağlar ve yemyeşil vadilerin oluşturduğu manzara eşliğinde düzenlenen akrobatik at gösterilerini ve geleneksel müzik performanslarını izledi. Öğleden sonra ise pilotlar, Issık Göl'de ilk kez yarışacakları parkuru iki serbest antrenman seansında deneyimleme fırsatı buldu.

İlk serbest antrenman seansını Jonas Andersson lider tamamladı

İlk serbest antrenman seansında eski dünya şampiyonları arasında büyük bir mücadele yaşandı. Üç kez dünya şampiyonu olan Jonas Andersson, 49.942 saniyelik derecesiyle günün en hızlı turunu atarken, dört kez dünya şampiyonu Shaun Torrente ise 0.203 saniye gerisinde kalarak ikinci sırayı aldı. Andersson, seansın ardından yaptığı açıklamada, "Parkur şu anda oldukça kısa ve dar. Bu yüksek rakımda elimizdeki paketten en iyi verimi almamız gerekiyor. Ancak ilk antrenman bizim için iyi geçti" ifadelerini kullandı. Şampiyona lideri Stefan Arand da performansını sürdürerek ilk serbest antrenmanı üçüncü en hızlı dereceyle tamamladı.

İkinci serbest antrenman seansında Shaun Torrente birinci oldu

İkinci serbest antrenman seansında ise eski dünya şampiyonları bu kez yer değiştirdi. Shaun Torrente, 48.946 saniyelik en hızlı turuyla seansı ilk sırada tamamlarken, son dünya şampiyonu Jonas Andersson ise 0.251 saniye farkla ikinci oldu. Torrente seans sonrasında yaptığı açıklamada, "Tekneyi kaza sonrası yeniden hazırlayan ekibim harika bir iş çıkardı. İkinci serbest antrenman öncesinde bazı ayar değişiklikleri yaptık ve tekne gerçekten mükemmel hissettirdi" dedi.

İlk serbest antrenmanı 10. sırada tamamlayan Marit Stromoy ise ikinci seansta önemli bir çıkış yakaladı. 49.255 saniyelik en iyi turuyla seansı üçüncü sırada bitirerek dikkat çekici bir performansa imza attı.

Kırgızistan Grand Prix'sinde yarının programı şöyle:

08.00-09.00: F1H2O sıralama turları

09.30-10.30: Çift kişilik tekne (2-Seater) sürüşleri

11.50: 1. sprint yarışı gösteri turu (Parade Lap)

12.05-12.20: F1H2O 1. sprint yarışı

12.35: 2. sprint yarışı gösteri turu (Parade Lap)

12.50-13.05: F1H2O 2. sprint yarışı

13.15: Sprint yarışları podyum töreni

14.30-16.00: Çift kişilik tekne (2-Seater) sürüşleri

Organizasyonda yarışacak pilotlar ve takımları ise şu şekilde:

Shaun Torrente-Victory Team

Alec Weckstrom-Victory Team

Rusty Wyatt-Sharjah Team

Stefan Arand-Sharjah Team

Grant Trask-Sharjah Team

Brent Dillard-China CTIC Team

Stefan Hagin-China CTIC Team

Jonas Andersson-Team Abu Dhabi

Erik Stark-Team Abu Dhabi

Rashed Al Qemzi-Team Abu Dhabi

Marit Stromoy-Stromoy Racing

Bartek Marszalek-Stromoy Racing

Sami Selio-Comparato Racing

Alberto Comparato-Comparato Racing

Ben Jelf-Atlantic Team DAC/Mercury

Duarte Benavente-Atlantic Team

Cedric Deguisne-Maverick Racing

Alexandre Bourgeot-Maverick Racing

Kaynak: İhlas Haber Ajansı