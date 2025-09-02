Uğurcan'ı Galatasaray'a satan Ertuğrul Doğan'ı zora sokacak video

Güncelleme:
Trabzonspor kaptanı ve milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi resmen açıklandı. Uğurcan'ın transferi kısa sürede gündem olurken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın geçtiğimiz aylarda, "Uğurcan Çakır'ı Türkiye'de bir kulübe satmam" sözleri yeniden gündeme geldi. Özellikle bordo-mavili taraftarlardan Doğan'a sert tepki var.

REKOR BONSERVİS

Karadeniz ekibinin dün gece Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada, "Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33 milyon euro garanti bedel ve 3 milyon euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon euro ödeme yapacaktır" denildi.

ERTUĞRUL DOĞAN "UĞURCAN'I TÜRKİYE'DE SATMAM" DEMİŞTİ

Uğurcan'ın transferi kısa sürede gündem olurken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın geçtiğimiz aylarda, "Uğurcan Çakır'ı Türkiye'de bir kulübe satmam. Uğurcan'a bir sözüm var; Avrupa'dan ciddi bir teklif gelirse kendisine yardımcı olacağım" sözleri yeniden gündeme geldi. Özellikle bordo-mavili taraftarlardan Doğan'a sert tepki var.

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarınadiresu YILDIRIM:

GS nin alt şubesi TS

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY:

36 MİLYON EURO BU İNSANA YAPMAM DEDİĞİNİ YAPTIRIR, KOY O KADAR PARAYI HERHANGİ BİRİNİN ÖNÜNE HEMEN ANINDA ORACIKTA DİN BİLE DEĞİŞTİRİR.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Terlemez:

çok net :)

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
