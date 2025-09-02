Uğurcan'ı Galatasaray'a satan Ertuğrul Doğan'ı zora sokacak video

Trabzonspor kaptanı ve milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi resmen açıklandı. Galatasaray, UEFA'ya vereceği listenin son gününde büyük bir hamle yaptı, A Milli Takımı'nın file bekçisi, Trabzonspor'un Kaptanı Uğurcan Çakır'ı sarı-kırmızılı yaptı.

REKOR BONSERVİS

Karadeniz ekibinin dün gece Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada, "Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Galatasaray Kulübü, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33 milyon euro garanti bedel ve 3 milyon euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon euro ödeme yapacaktır" denildi.

ERTUĞRUL DOĞAN "UĞURCAN'I TÜRKİYE'DE SATMAM" DEMİŞTİ

Uğurcan'ın transferi kısa sürede gündem olurken Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın geçtiğimiz aylarda, "Uğurcan Çakır'ı Türkiye'de bir kulübe satmam. Uğurcan'a bir sözüm var; Avrupa'dan ciddi bir teklif gelirse kendisine yardımcı olacağım" sözleri yeniden gündeme geldi. Özellikle bordo-mavili taraftarlardan Doğan'a sert tepki var.