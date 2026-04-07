Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 27. hafta erteleme maçında Göztepe ile oynayacağı karşılaşma için İzmir’e geldi. Sarı-kırmızılılara havalimanında taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, Uğurcan Çakır kendisine verilen özel destek sonrası taraftarlara üçlü çektirdi.

GALATASARAY'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi karşılayan Galatasaraylı taraftarlar, futbolcular ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu.

UĞURCAN ÇAKIR ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Taraftarlar, özel olarak çiçek verdikleri kaleci Uğurcan Çakır ve teknik direktör Okan Buruk ile fotoğraf çektirdi. Taraftarın büyük bir destek verdiği Uğurcan Çakır da taraftarlara "üçlü" çektirdi. Galatasaray kafilesi daha sonra otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.

Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Cihan Akgün, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina.

Cemre Yıldız
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

