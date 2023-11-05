Uğurcan Çakır zafer sarhoşu! Tek cümlesiyle Fenerbahçe taraftarını çılgına çevirdi

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'yi yendikleri karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarları kızdıracak açıklamalarda bulundu. Çakır, "19'da 19 yaptı Fenerbahçe ama henüz bizimle oynamamışlardı." dedi.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin kaptanı Uğurcan Çakır mücadeleyi değerlendirdi. Milli eldiven, Fenerbahçe'nin kendileriyle bu zamana kadar oynamadığı için seri yaptığını söyledi.

"NET FIRSAT VERMEDİK"

Uğurcan Çakır yaptığı açıklamada, " Fenerbahçe'ye net fırsat vermedik. Penaltıdan iki gol yedik. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Çok iyi mücadele ettik. 19'da 19 yaptı Fenerbahçe ama henüz bizle oynamamışlardı. Kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"ABDULLAH HOCA GELDİKTEN SONRA İYİ OYNAMAYA BAŞLADIK"

Milli eldiven ayrıca, "Abdullah Hoca 'Korkacak bir şey yok' dedi. Abdullah Hoca geldikten sonra iyi oynamaya başladık. Takım arkadaşlarımın ve hocalarımın ayaklarına, emeklerine sağlık." ifadelerini kullandı.