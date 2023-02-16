Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'den Basel maçı sonrası açıklamalar

Uğurcan Çakır: Bu stadyumda 150'ye yakın maç oynadım, hiç bu kadar duygulanmamıştımAbdülkadir Ömür: futbol kariyerimizin en zor, en duygulu maçına çıktıkAleyna KESKİN - Selçuk BAŞAR / TRABZON, - Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır ile bordo-mavili futbolcu Abdülkadir Ömür, 1-0 kazandıkları Basel...

Uğurcan Çakır: Bu stadyumda 150'ye yakın maç oynadım, hiç bu kadar duygulanmamıştım

Abdülkadir Ömür : futbol kariyerimizin en zor, en duygulu maçına çıktık

Aleyna KESKİN - Selçuk BAŞAR / TRABZON, - Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır ile bordo-mavili futbolcu Abdülkadir Ömür, 1-0 kazandıkları Basel maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"Belki de futbol kariyerimizin en zor, en duygulu maçına çıktık. Hazırlanması hiç kolay olmadı. Televizyondan takip edebildik yaşananları, çok üzüldük. Maddi ve manevi destek dışında elimizden tek gelen dua etmekti. Allah'tan rahmet diliyorum hayatını kaybedenlere. Yaralılara Allah acil şifalar versin. Çok duyguluyuz, çok hüzünlüyüz. Bu galibiyet onları bir nebze mutlu ettiyse, tek sevincimiz bu yönde olabilir. Fenerlisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı herkese teşekkür ediyoruz. Futbolun birleştirici gücünü gördük. Türk insanı istediği zaman tek bir vücut haline gelebiliyor. Birbirimize sarılalım, en güçlü şekilde bu durumdan çıkacağımıza inanıyorum. Elimizden ne geliyorsa bundan sonra da vermeye hazırız."