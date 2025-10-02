Haberler

Uğurcan Çakır, UEFA Haftanın 11'ine Seçildi

Uğurcan Çakır, UEFA Haftanın 11'ine Seçildi
Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği etkileyici performansla haftanın en iyi 11'ine dahil oldu. Galatasaray, Liverpool'u 1-0 mağlup ederken, Uğurcan'ın kurtarışları galibiyetin anahtar isimlerinden biri oldu.

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla haftanın 11'ine seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup ederken, kaleci Uğurcan Çakır da kurtarışlarıyla galibiyette önemli rol oynayan isimlerin başında yer aldı. Devler Ligi'nde 2. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın 11'i belli oldu. Milli kaleci, performansıyla haftanın 11'ine seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın 11'inde şu isimler yer aldı:

"Uğurcan, Dumfries, Gatti, Dier, Nuno Mendes, Sabitzer, Odegaard, Hauge, Pepe, Hojlund, Mbappe" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
