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Uğurcan Çakır: "Sezonun en kritik maçına çıkacağız"

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Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde yaptığı açıklamada, Avrupa kupalarına katılmak ve kulübe kupa kazandırmak istediklerini belirtti. Çakır, finalin sezonun en önemli maçı olduğunu ifade etti.

- Uğurcan Çakır : "Sezonun en kritik maçına çıkacağız"

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır :

"Kupayı alarak Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz"

GAZİANTEP - Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Ziraat Türkiye Kupası finali ile ilgili, "Sezonun en kritik maçına çıkacağız, kupayı alarak Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Gaziantep Stadyumu'nda ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Galatasaray ve Trabzonspor teknik direktörleri ile takım kaptanları katıldı. Basın toplantısında konuşan Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, sezonun kendileri adına en kritik maçına çıkacaklarını söyledi. Çakır, "Sezonun en kritik maçına çıkacağız. Kupayı alarak Avrupa kupalarına katılmak ve kulübümüze bir kupa daha hediye etmek istiyoruz. Bu sezon lig istediğimiz gibi olmadı. O nedenle sezonun en kritik maçını oynayacağız. Kendimi iyi hissediyorum. Son antrenmana katıldım. Yarın için hazır hissediyorum. Yarın takım olarak elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Muslera, Türk futboluna çok şey katmış kaleci"

Sarı-kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera ile ilgili ise Çakır, "Ben altyapıya katıldığımda Muslera, Galatasaray kalecisiydi. Şimdi karşılıklı oynuyoruz. Çok önemli ve Türk futboluna çok şey katmış bir kaleci. Umarım ben de onun gibi başarılar kazanarak önemli bir kaleci olurum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - Spor
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