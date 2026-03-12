Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından sezon başında Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, performansıyla büyülüyor.

DEVLER LİGİ'NDE EN FAZLA KURTARIŞ YAPAN DÖRDÜNCÜ İSİM

Uğurcan Çakır, Liverpool maçında 10 kurtarış yaparak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla kurtarış yapan 4. kaleci oldu. Uğurcan, Devler Ligi'ndeki 37. kurtarışına ulaşarak, organizasyonun bu alanındaki en başarılı 4. kalecisi konumuna geldi.

EN FAZLA KURTARIŞ YAPAN İLK 3 İSİM

Söz konusu alanda Bodo/Glimt'in file bekçisi Nikita Haikin yaptığı 56 kurtarışla ilk sırada yer alırken, Real Madrid'den Thibaut Courtois 48 kurtarışla ikinci ve Karabağlı Mateusz Kochalski de 45 kurtarışla üçüncü sırada bulunuyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Uğurcan Çakır, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta kalesini gole kapadı. Tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı formayla Avrupa'da çıktığı iki Liverpool karşılaşması ile Ajax ve Monaco maçlarında rakiplerine gol izni vermedi. Sezon başından beri "Devler Ligi"nde 11 maça çıkan Uğurcan Çakır, bu karşılaşmalarda 15 golü kalesinde gördü.