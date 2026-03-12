Haberler

Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu Haber Videosunu İzle
Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray forması giyen Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Milli eldiven, Liverpool maçında yaptığı kurtarışların ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla kurtarış yapan 4. kaleci oldu.

  • Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla kurtarış yapan 4. kaleci oldu.
  • Uğurcan Çakır, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta kalesini gole kapadı.

Fernando Muslera'nın ayrılığının ardından sezon başında Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, performansıyla büyülüyor.

DEVLER LİGİ'NDE EN FAZLA KURTARIŞ YAPAN DÖRDÜNCÜ İSİM

Uğurcan Çakır, Liverpool maçında 10 kurtarış yaparak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla kurtarış yapan 4. kaleci oldu. Uğurcan, Devler Ligi'ndeki 37. kurtarışına ulaşarak, organizasyonun bu alanındaki en başarılı 4. kalecisi konumuna geldi.

Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

EN FAZLA KURTARIŞ YAPAN İLK 3 İSİM

Söz konusu alanda Bodo/Glimt'in file bekçisi Nikita Haikin yaptığı 56 kurtarışla ilk sırada yer alırken, Real Madrid'den Thibaut Courtois 48 kurtarışla ikinci ve Karabağlı Mateusz Kochalski de 45 kurtarışla üçüncü sırada bulunuyor.

Uğurcan Çakır, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Uğurcan Çakır, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta kalesini gole kapadı. Tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı formayla Avrupa'da çıktığı iki Liverpool karşılaşması ile Ajax ve Monaco maçlarında rakiplerine gol izni vermedi. Sezon başından beri "Devler Ligi"nde 11 maça çıkan Uğurcan Çakır, bu karşılaşmalarda 15 golü kalesinde gördü.

Hamza Temur
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNiyazi Demir:

en fazla kurtarış yapmış 4üncü kaleci olması, takımın aslına nasıl oyun sergilediğini gösterir. Yani kötü oynayan takım

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı

Savaş Avrupa ülkesini fena vurdu: Hiç paramız kalmadı
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Süper Lig ateşini yaktılar! Çorum FK'den 90+4'te hayati bir 3 puan

Süper Lig ateşini yaktılar! 90+4'te hayati bir 3 puan
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin
Sinan Engin: Eski Galatasaray! Yani sizin babanız!

Sinan Engin: Eski Galatasaray! Yani sizin babanız!
Liverpool taraftarının İstanbul paylaşımı sitem ettirdi: Sanırım gut hastalığına yakalandım

İstanbul'un tadını yine onlar çıkardı