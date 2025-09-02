Uğurcan Çakır Galatasaray'a Transfer Oldu

Trabzonspor, kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olduğunu ve toplamda 36 milyon avro ödeneceğini açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Galatasaray Kulübü, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33 milyon avro garanti bedel ve 3 milyon avro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon avro ödeme yapacaktır."

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
