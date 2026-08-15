Çorum FK Teknik Direktörü Uçar: Galibiyeti kaçıran taraf biziz

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçta galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğunu düşündüğünü söyledi.

Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonunun ilk haftasında ligin yeni ekibi Çorum FK, deplasmanda karşılaştığı son şampiyon Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Bütün takımlar için kazasız belasız bir sezon dileğinde bulunarak sözlerine başlayan Uçar, "Maça da gelirsek; Galatasaray'ın artılarını ve eksilerini iyi çalıştık. Her seferinde kenar ortalarında etkili olduklarını, duran topta etkili olduklarını biliyorduk. Buna özel önlemler aldık. Merkezi daha çok oynamamaya çalıştık. Kenarlardan atakları sonuçlandırmak istedik. Bugün de bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Geriye düştük, geri dönmek önemliydi. 2-1'i yakaladık. 10 kişi kaldık tabii. Ama 10 kişi kaldıktan sonra da iyi mücadele ettik. Bugün buradan 1 puanla ayrılıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'ın altyapısından yetişip Florya'nın suyunu içtik"

Kendisi için Galatasaray'ın yerinin ayrı olduğunu belirten Uğur Uçar, "Savaş Başkanımıza özel bir parantez açmak istiyorum. Bize çok iyi bir takım verdi gerçekten. Yaklaşık 2 aydır 2000 taneye yakın futbolcu izlemişizdir. Bazı getirmek istediğimiz, gelmeyen ama çok özel oyunculara gittik gerçekten. Tabii Galatasaray'ın altyapısından yetişip Florya'nın suyunu içtik. Burada A takımda forma giydik, şampiyonluklar yaşadık. Okan Hoca ile hem takım arkadaşlığı yaptım hem teknik direktörlüğümü yaptı. Galatasaray'ın tabii bizde her zaman yeri ayrı. Her zaman öyle kalacak. Bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim" diye konuştu.

"Galibiyeti kaçıran taraf olduğumuzu düşünüyorum"

Galatasaray karşısında iyi bir oyun sergilediklerini aktaran Uğur Uçar, "4 yıldır şampiyon olan bir takım, aynı oyuncular oynuyor. Ama bugün ben özellikle şunu söylemek istiyorum; oyuncularımın, benim emeğine saygı duyulması gerekiyor. Çünkü gerçekten çok iyi mücadele ettik ve ne istiyorsak, antrenmanda ne çalıştıysak bugün sahada yansıttılar. Ondan dolayı buradan 1 puanla ayrılıyoruz. Galibiyeti de kaçıran taraf olduğumuzu düşünüyorum bugün" açıklamasını yaptı.

"Her maça aynı konsantreyle hazırlanacağız"

Lig için hedef belirlemediklerinin altını çizen Uçar, "Maç maç gideceğiz. Her maça aynı konsantreyle hazırlanacağız. Yani tabii oyun çok önemli benim için. Oyuna çok kafa yoruyoruz ekibimle öyle. Yenilikleri takip ediyoruz, hep üstüne koymaya çalışıyoruz. Galatasaray tabii bir 45 dakika... Eğer ilk 20 dakika gol yemezsek Galatasaray'ın daha açık oynayacağını ve biz de kulübemizdeki hamlelerle galip gelebileceğimizi düşünüyorduk. Soyunma odasında da söyledim: 'Bir 15-20 dakika daha herkes her şeyini versin, biz hamlelerimizi yapacağız. Buradan galibiyetle veya puan alarak ayrılacağız' diye konuştuk. Günün sonunda da öyle oldu" şeklinde konuştu.

Çorum şehrinin futbolla yatıp futbolla kalktığını söyleyen Uğur Uçar, "Çünkü bizim geldikten sonraki yükselen bir Çorum FK grafiği var. Başkanımız alabileceğimiz, istediğimiz bütün oyuncuları bize almaya çalışıyor ve çok memnunum teknik direktör olarak. Ona tekrar buradan teşekkür ediyorum" dedi.

"Hedefim bende kalsın"

Bireysel hedefleri ile ilgili soruya cevap veren Uçar, "İlk hedefim teknik direktörlüğe başlamaktı. Ondan sonra bir alt ligde hocalık yapmaktı. Şimdi Süper Lig'deyim. Basamakları ufak ufak, çalışa çalışa, gecemizi gündüzümüze katarak, sağlam adımlarla çıkmak hedefim. Hedefim bende kalsın. İnşallah ilerleyen yıllarda hep beraber görürüz" diye konuştu.

Son olarak fikstürün kendilerini çok etkilemediğini dile getiren Uğur Uçar, "Fikstür çok baktığım bir şey değil. Her rakiple oynayacağız; 1. hafta veya 10. hafta. Biz her maça en iyi şekilde hazırlanıp çıkacağız" şeklinde sözlerini noktaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı