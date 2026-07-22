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Arca Çorum FK'de transfer çalışmaları

Arca Çorum FK'de transfer çalışmaları
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Uğur Uçar, Bolu kampında verimli bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve takımı üst seviyeye taşıyacak kaliteli oyuncular transfer edeceklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Uğur Uçar, takımı üst seviyeye taşıyacak kaliteli oyuncuları transfer edeceklerini söyledi.

Sezon hazırlıklarını Bolu Abant yolu üzerindeki bir otelde sürdüren kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Uçar, gazetecilere, kampın ilk bölümünde fiziksel yüklemelere ağırlık verdiklerini, akşam antrenmanlarında ise taktik çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.

Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getiren Uçar, "Fiziksel departmanımız çok güzel bir kamp dönemi geçirdi. Taktik antrenmanlarında da istediklerimizi verdik. İkisinin birleşmesiyle güzel bir karışım ortaya çıkıyor. Her şey istediğimiz gibi yolunda gidiyor." diye konuştu.

Uçar, kampın ikinci etabında taktik organizasyonlara daha fazla ağırlık verdiklerine değinerek, "Hazırlık maçlarına özel hazırlanıyoruz. Antrenmanlarda çalıştıklarımızı sahada uygulamaya çalışıyoruz. Hazırlık döneminde skorlar değil, oyun önemli. Asıl hedefimiz lige en iyi şekilde hazırlanmak." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer çalışmalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Uçar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarımızdan özellikle transfer konusunda sabırlı olmalarını istiyorum. Hem potansiyelli genç oyunculara hem de tecrübeli isimlere yöneliyoruz. Transfer süreçleri kolay olmuyor. İyi oyuncularla görüştüğümüz için bu süreç uzayabiliyor. Takımımıza çok kaliteli ve Çorum FK'yi üst seviyeye taşıyacak oyuncular katılacak."

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
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