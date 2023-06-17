Uğur Dündar Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığından İstifa Etti

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medya hesabından açıklama yaparak istifa ettiğini duyurdu. Ancak kurulda yapılan oylama sonrası oy çokluğu ile göreve devam etmesi kararlaştırıldı.

Fenerbahçe Kulübü 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi. Mali Genel Kurula başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, Yüksek Divan Kurulu üyeleri ve kulüp üyeleri katıldı.

Kurulda kendisinin göreve devam edip etmeyeceği de üyelerin oylarına sunuldu. Dündar'ın göreve devam etmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Kendisine istifa etmesi yönünde el kaldıran üyeler, Dündar'a bir süre daha istifa etmesi yönünde tezahüratlarda bulundu.