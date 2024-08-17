Uğur Çiftçi, Kayserispor maçında kırmızı kart gördü

Sivasspor'un futbolcusu Uğur Çiftçi, Kayserispor maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 2-1 Sivasspor'un üstünlüğü ile sonuçlanan Kayserispor-Sivasspor karşılaşmasının 74. dakikasında Sivas temsilcisinin futbolcusu Uğur Çiftçi, rakibine yaptığı faul sonrası hakem Turgut Doman tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı ve Çiftçi, oyun dışı kaldı.

32 yaşındaki oyuncu, ligin 3. haftasında oynanacak Eyüpspor maçında görev alamayacak. - SİVAS