Uğur Çiftçi Ameliyat Oldu

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'da sağ dizinde menisküs yaralanması tespit edilen savunma oyuncusu Uğur Çiftçi ameliyat edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Uğur Çiftçi, Kayseri Acıbadem Hastanesi'nde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından artroskopik menisektomi operasyonunu başarıyla geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci sağlık ekibimizin kontrolünde devam edecektir. Geçmiş olsun kaptan." ifadesine yer verildi.

Takım kaptanı Uğur Çiftçi'nin ligin 9. haftasında oynanan Serikspor maçında sakatlandığı açıklanmıştı.