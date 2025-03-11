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Ufuk Sarıca hastaneye kaldırıldı! En çok görülen hastalıktan yatıyor

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Son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka Basketbol'u çalıştıran Ufuk Sarıca hastaneye kaldırıldı. Beynine pıhtı atan Sarıca'nın hastanede kontrol altında tutulduğu ve sağlık durumunun yakından takip edildiği ifade edildi.

Sarıca'nın beynine pıhtı attığı ve hastanede acil müdahale ile hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlattığı belirtilen Ufuk Sarıca'nın tedavisine hastanede devam ediliyor.

Yapılan açıklamada; "Karşıyaka Basketbol Takımımızın eski Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın, yaşadığı rahatsızlığın ardından büyük üzüntüyle hastaneye kaldırıldığı ögrendik. Türk basketbolunun en önemli isimlerinden birisi olan Ufuk Sarıca'nın Muğla'da hayati bir rahatsızlık geçirdiği Beyninde pıhtı atan Sarıca'nın hastanede yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin devam ettiğini öğrendik. Süreci takip ediyoruz ailesine ve sevenlerine. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

UFUK SARICA KİMDİR?

Türk basketbol antrenörü ve eski profesyonel basketbolcu Ufuk Sarıca, 13 Haziran 1972 tarihinde dünyaya geldi. Son olarak Basketbol Süper Ligi ekibi Karşıyaka'nın baş antrenörlüğünü yapmıştır. Sarıca, 98'i a millî takım olmak üzere toplamda 187 kez millî formayı giymiştir.

Oyunculuk döneminde kısa forvet ve şutör gard pozisyonlarında görev aldı. Efes Pilsen'de oynadığı dönemde pek çok başarıda rol sahibi olmuştur. Beşiktaş takımında yardımcı antrenörlük ve baş antrenörlük yaptıktan sonra, Anadolu Efes'te 1 yıl baş antrenörlük yaptı. 2012 yazında Pınar Karşıyaka baş antrenörlüğüne geçti ve 2016 sezonu için Beşiktaş ile anlaşmıştır. 2019 yazında Pınar Karşıyaka baş antrenörlüğüne geçmiştir. Ocak 2017'de Türkiye millî basketbol takımının başına gelmiştir.

Ufuk Sarıca hastaneye kaldırıldı! En çok görülen hastalıktan yatıyor
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