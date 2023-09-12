UFL İsimli Oyunda Türkçe Spiker Olacak

Futbol oyun dünyası yıllardır EA Sports ve FIFA'nın egemenliğine girmiş durumda. FIFA'nın rekabetine karşı direnemeyen Konami, son yıllarda eFootball serisiyle oynaması ücretsiz yapımlar üzerinde çalışıyor. Ancak FIFA'ya (yeni adıyla EA Sports FC 24), bir rakip geliyor. 2023'te çıkması beklenen UFL isimli oyunda, Türkçe spiker olacağı duyuruldu.

UFL, Türkçe spiker seçeneği sunacak

Strikerz isimli bir stüdyo tarafından geliştirilen UFL'den yeni duyuru geldi. Oyundaki spikerler ile ilgili bilgi veren geliştirici, Türkçe dahil olmak üzere onlarca dil seçeneği ekleyeceğini açıkladı. Bu da FIFA'nın yıllardır sunmadığı Türkçe spikerin gerçek olacağını gösteriyor.

We've heard your questions about the language of commentators in UFL, and guess what? ? Our localization team has all the answers for you! Hit the link to see how we're smashing language barriers in the game ??https://t.co/fqsbijpVnw pic.twitter.com/RSGhUY92No — UFL (@UFLgame) September 11, 2023

2021 Ağustos ayında Gamescom'da duyurulan yapım, yaklaşık iki yıldır geliştirilme aşamasında. Son günlerde ise oyunla alakalı pek çok video sunan geliştirici ekip, oynanış videosuyla birlikte oyun hakkında merak edilen soruları da cevapladıkları bir video serisi yayınladı.

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UFC ile ilgili devam eden sorulardan biri takım ve formaların lisanslı olup olmayacağı yönündeydi. Fragmandaki tüm oyuncuların lisanslı formalar ile yer aldığını görüyoruz. Ancak geliştiricinin belirli lig veya takımların haklarını satın almış olabileceğini unutmamak lazım.

Strikerz çıkış tarihi açıklamadı. Ancak geçtiğimiz günlerde yapımcının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çıkış tarihi birçok faktöre bağlı ancak yıl sonunu hedefliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Buna göre 2023'ün sonlarına doğru bir çıkış bekleyebiliriz.

Öte yandan EA, Temmuz ayında FIFA 23'ten sonraki ilk futbol oyunu olan EA Sports FC 24'ü duyurdu. Standart ve Ultimate olmak üzere iki sürüm halinde oyunculara sunulacak. Ön siparişler PlayStation, Xbox ve Windows için yapılabilecek. Oyun ise 29 Eylül'de çıkış yapacak.