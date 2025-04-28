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UEFA Yarı Finalleri TRT'de Canlı Yayınlanacak

UEFA Yarı Finalleri TRT'de Canlı Yayınlanacak
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29 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanacak maçlar TRT 1, TRT Spor ve tabii platformunda futbolseverlere sunulacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final kapsamında 29 Nisan- 1 Mayıs tarihlerinde oynanacak 6 karşılaşma, TRT 1, TRT Spor ve tabii platformunda futbolseverlerle buluşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor. UEFA maçlarının yarı final aşamasında, bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor üzerinden, diğer mücadeleler ise tabii platformunda izlenebilecek.

UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi 29 Nisan - 1 Mayıs canlı yayın maç takvimi şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi

29 Nisan Salı

22.00 Arsenal - PSG: TRT Spor

30 Nisan Çarşamba

22.00 Barcelona - Inter: TRT 1

UEFA Avrupa Ligi

1 Mayıs Perşembe

22.00 Athletic Bilbao - Manchester United: TRT 1

22.00 Tottenham - Bodo/Glimt: TRT Spor

UEFA Konferans Ligi

1 Mayıs Perşembe

22.00 Real Betis - Fiorentina: tabii Spor 1

22.00 Djurgarden - Chelsea: tabii Spor 2 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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