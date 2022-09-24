UEFA Uluslar Ligi'nin grup aşaması 6. hafta maçlarıyla tamamlanacak Spor Haberleri UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 6. hafta yarın başlayacak. UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 6. hafta yarın başlayacak. Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda sezonun gruplardaki son hafta maçları 25-27 Eylül tarihlerinde oynanacak. C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, yarın saat 21.45'te Faroe Adaları'na konuk olacak. UEFA Uluslar Ligi 6. hafta programı (TSİ) şöyle: Yarın: A Ligi 1. Grup: 21.45 Danimarka-Fransa 21.45 Avusturya-Hırvatistan 4. Grup: 21.45 Galler-Polonya 21.45 Hollanda-Belçika C Ligi 1. Grup: 21.45 Lüksemburg-Litvanya 21.45 Faroe Adaları-Türkiye 3. Grup: 19.00 Azerbaycan-Kazakistan 19.00 Slovakya-Belarus D Ligi 1. Grup: 16.00 Moldova-Lihtenştayn 16.00 Andorra-Letonya 26 Eylül Pazartesi: A Ligi 3. Grup: 21.45 İngiltere-Almanya 21.45 Macaristan-İtalya B Ligi 3. Grup: 21.45 Karadağ-Finlandiya 21.45 Romanya-Bosna Hersek C Ligi 4. Grup: 21.45 Kuzey Makedonya-Bulgaristan 21.45 Cebelitarık-Gürcistan D Ligi ???????2. Grup: 21.45 San Marino-Estonya 27 Eylül Salı: A Ligi 2. Grup: 21.45 İsviçre-Çekya 21.45 Portekiz-İspanya B Ligi 1. Grup: 21.45 Ukrayna-İskoçya 21.45 İrlanda Cumhuriyeti-Ermenistan 2. Grup: 21.45 Arnavutluk-İzlanda 4 .Grup: 21.45 İsveç-Slovenya 21.45 Norveç-Sırbistan C Ligi 2. Grup: 21.45 Yunanistan-Kuzey İrlanda 21.45 Kosova-Kıbrıs Rum Kesimi Spor Kaynak: AA / Fatih Erel Faroe Adaları Uluslar Ligi Eylül Spor Haberler

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