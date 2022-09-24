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UEFA Uluslar Ligi'nin grup aşaması 6. hafta maçlarıyla tamamlanacak

Spor Haberleri

UEFA Uluslar Ligi'nin grup aşaması 6. hafta maçlarıyla tamamlanacak

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 6. hafta yarın başlayacak.

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 6. hafta yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda sezonun gruplardaki son hafta maçları 25-27 Eylül tarihlerinde oynanacak.

C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, yarın saat 21.45'te Faroe Adaları'na konuk olacak.

UEFA Uluslar Ligi 6. hafta programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

A Ligi

1. Grup:

21.45 Danimarka-Fransa

21.45 Avusturya-Hırvatistan

4. Grup:

21.45 Galler-Polonya

21.45 Hollanda-Belçika

C Ligi

1. Grup:

21.45 Lüksemburg-Litvanya

21.45 Faroe Adaları-Türkiye

3. Grup:

19.00 Azerbaycan-Kazakistan

19.00 Slovakya-Belarus

D Ligi

1. Grup:

16.00 Moldova-Lihtenştayn

16.00 Andorra-Letonya

26 Eylül Pazartesi:

A Ligi

3. Grup:

21.45 İngiltere-Almanya

21.45 Macaristan-İtalya

B Ligi

3. Grup:

21.45 Karadağ-Finlandiya

21.45 Romanya-Bosna Hersek

C Ligi

4. Grup:

21.45 Kuzey Makedonya-Bulgaristan

21.45 Cebelitarık-Gürcistan

D Ligi

???????2. Grup:

21.45 San Marino-Estonya

27 Eylül Salı:

A Ligi

2. Grup:

21.45 İsviçre-Çekya

21.45 Portekiz-İspanya

B Ligi

1. Grup:

21.45 Ukrayna-İskoçya

21.45 İrlanda Cumhuriyeti-Ermenistan

2. Grup:

21.45 Arnavutluk-İzlanda

4 .Grup:

21.45 İsveç-Slovenya

21.45 Norveç-Sırbistan

C Ligi

2. Grup:

21.45 Yunanistan-Kuzey İrlanda

21.45 Kosova-Kıbrıs Rum Kesimi

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

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