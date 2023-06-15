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UEFA Uluslar Ligi'nde ilk finalist Hırvatistan

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk finalist Hırvatistan

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UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında Hollanda'yı 4-2'lik skorla mağlup eden Hırvatistan adını finale yazdırdı. Hırvatistan'ın finaldeki rakibi bu akşam oynanacak İspanya-İtalya mücadelesi sonrasında belli olacak.

Hollanda ile Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında Feyenoord Stadı'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten maçı uzatma devrelerinde Hırvatistan, 4-2 kazanarak finale yükseldi.

UZATMALARDA ZAFERE ULAŞTILAR

Normal süresi 2-2 sona eren mücadeleyi 4-2 kazanan Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada penaltıdan Andrej Kramaric, 72. dakikada Mario Pasalic, 98. dakikada Bruno Petkovic ve 116. dakikada penaltıdan Luka Modric kaydetti. Hollanda'nın golleri ise34. dakikada Donyell Malen ve 90+6'da Noa Lang'dan geldi.

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk finalist Hırvatistan

GÖZLER İSPANYA-İTALYA MAÇINDA

Bu sonuçla birlikte Hırvatistan finale yükseldi. Hırvatistan'ın rakibi bu akşam saat 21.45'te oynanacak İspanya- İtalya mücadelesinin ardından belli olacak.

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