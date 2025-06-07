UEFA Uluslar Ligi Finali Yarın Oynanacak: Portekiz ve İspanya Karşılaşıyor

UEFA Uluslar Ligi Finali Yarın Oynanacak: Portekiz ve İspanya Karşılaşıyor
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2024-2025 sezonu UEFA Uluslar Ligi finali, Portekiz ile İspanya arasında yarın Münih'teki Allianz Arena'da yapılacak. Final maçı TSİ 22.00'de başlayacak. Üçüncülük maçı ise Almanya ile Fransa arasında gerçekleştirilecek.

UEFA Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonu şampiyonu, Portekiz ile İspanya arasında yarın yapılacak final maçıyla belli olacak.

Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Yarı finalin kaybedenleri Almanya ile Fransa ise Stuttgart'taki MHP Arena'da oynanacak üçüncülük maçında yarın TSİ 16.00'da karşılaşacak.

Portekiz, Almanya'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı.

Son şampiyon İspanya ise büyük heyecana sahne olan 9 gollü karşılaşmada Fransa'yı 5-4 yenerek finale kalmıştı.

Bu yıl 4. kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonunda şampiyon olan İspanya, üst üste üçüncü kez finalde sahne alacak.

Ligde 2018-2019 sezonunun şampiyonu Portekiz ise ikinci kez finalde boy gösterecek.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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