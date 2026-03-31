Haberler

Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Letonya ve Lüksemburg, UEFA Uluslar C/D Ligi play-off rövanş maçlarında kazanan taraf olarak C Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandılar. Letonya, Cebelitarık'ı 1-0 mağlup ederken, Lüksemburg Malta'yı 3-0 yendi.

UEFA Uluslar C/D Ligi play-off turu rövanş maçları tamamlandı.

Letonya, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Cebelitarık'ı Antonijs Cernomordijs'in 90+3. dakikada attığı golle aynı skorla mağlup etti.

İlk maçı 2-0 kazanan Lüksemburg ise evinde Malta'yı Vincent Thill'in 20, Danel Sinani'nin 50 ve Tomas Moreira'nın 70. dakikada kaydettiği gollerle 3-0 yendi.

Bu sonuçların ardından Letonya ve Lüksemburg, yeniden C Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Cebelitarık ve Malta ise D Ligi'nde kaldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
Canlı anlatım: Dev maçta tempo çok yüksek, kıran kırana mücadele

Canlı anlatım: Dev maçta tempo çok yüksek, golün gelmesi an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmamoğlu'na mahkemede gizlice verilen not, duruşma salonunda unutuldu

İmamoğlu'na gizlice verilen not, mahkeme salonunda unutuldu
Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak

Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak
Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

Çin savaşın 32. gününde düğmeye bastı
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
İmamoğlu'na mahkemede gizlice verilen not, duruşma salonunda unutuldu

İmamoğlu'na gizlice verilen not, mahkeme salonunda unutuldu
Özkan Yalım'ın dudak uçuklatan mal varlığına el konuldu

Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu! İşte dudak uçuklatan serveti
Tuzla’da otobüste gerilim: Başörtüsüne yönelik skandal ifadeler tepki çekti

Belediye otobüsünde skandal sözler! Kadın kadına bunu yaparsa...