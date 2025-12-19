Haberler

UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor'un Mainz'a 2-0 mağlup olması sonrası UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Samsunspor, lig etabını 12. sırada tamamlayarak play-off turuna kalmayı başardı. Türkiye, 48.125 puanla 9. sırada yer alırken, İngiltere, İtalya ve İspanya ilk üç sırayı aldı. Türkiye'yi Çekya, Polonya ve Yunanistan takip ediyor.

UEFA Konferans Ligi'nin lig etabının son haftasında Samsunspor'un Mainz deplasmanında aldığı mağlubiyetin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

MAINZ MAÇI SONRASI TABLO NETLEŞTİ

Almanya Bundesliga temsilcisi Mainz'a 2-0 mağlup olan Samsunspor, Konferans Ligi lig aşamasında ikinci yenilgisini aldı. Karadeniz ekibi, lig etabını 12. sırada tamamlayarak play-off turuna kalmayı başardı. Samsunspor'un bu turdaki muhtemel rakipleri Kuopion ve Shkendija olarak öne çıktı.

TÜRKİYE 9. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Mainz–Samsunspor maçının ardından UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye 48.125 puanla 9. sırada yer aldı. Güncel sıralamada İngiltere 104.325 puanla zirvede bulunurken, İtalya 92.196 ile ikinci, İspanya 86.171 ile üçüncü sırada yer aldı. Almanya 83.402 puanla dördüncü, Fransa 75.891 ile beşinci, Hollanda 65.762 ile altıncı, Portekiz 63.266 ile yedinci ve Belçika 57.750 puanla sekizinci basamakta bulunuyor. Türkiye'yi 46.075 puanla Çekya, 44.625 puanla Polonya ve 43.712 puanla Yunanistan takip ediyor.

Mainz-Samsunspor maçı sonrasında UEFA ülke puanında güncel durum şöyle:

  • 1.İngiltere - 104.325
  • 2.İtalya - 92.196
  • 3.İspanya - 86.171
  • 4.Almanya - 83.402
  • 5.Fransa - 75.891
  • 6.Hollanda - 65.762
  • 7.Portekiz - 63.266
  • 8.Belçika - 57.750
  • 9.TÜRKİYE - 48.125
  • 10.Çekya - 46.075
  • 11.Polonya - 44.625
  • 12.Yunanistan - 43.712
