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PSG ve Aston Villa Taraftarları Salzburg'da Renkli Görüntüler Oluşturdu

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UEFA Süper Kupa finali öncesinde PSG ve Aston Villa taraftarları, Salzburg'un Residenzplatz meydanında bir araya gelerek kupalarla fotoğraf çektirdi, oyunlar oynadı ve takım dövmesi yaptırdı. Maç bugün TSİ 22.00'de.

UEFA Süper Kupa maçında karşılaşacak Fransız kulübü Paris Saint-Germain ( Psg ) ile İngiliz ekibi Aston Villa'nın taraftarları, Avusturya'nın Salzburg kentindeki meydanda renkli görüntüler oluşturdu.

Fransız ve İngiliz futbolseverler, Salzburg Stadı'nda oynanacak final öncesinde şehrin en ünlü meydanı Residenzplatz'da (Konak Meydanı) kurulan taraftar alanında toplandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi PSG ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa'nın destekçileri; alanda sergilenen Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi'nin kupalarıyla fotoğraf çektirdi. Taraftarlar, çeşitli oyunlara katıldı ve takımlarının armalarının geçici dövmesini de yaptırdı.

Günün erken saatlerinde meydanda toplanan ve maç saati yaklaştıkça sayısı artan futbolseverler, güneşli havanın tadını çıkardı.

PSG ile Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa maçı, bugün TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: AA
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