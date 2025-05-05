UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Final Heyecanı Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Final Heyecanı Başlıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş maçları yarın başlıyor. Inter, Barcelona ile Turin’de 3-3 eşitlikteki maçın rövanşını oynayacak. Paris Saint-Germain ise Arsenal ile karşılaşacak. Final maçı 31 Mayıs'ta Münih'te yapılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmaları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda finalistler, yarın ve 7 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maçların ardından belli olacak.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği İtalya ekibi Inter, ilk maçı 3-3 berabere biten eşleşmenin rövanşında yarın İspanya'nın Barcelona takımını Giuseppe Meazza Stadı'nda ağırlayacak.

Yarı finalin diğer ayağında ise ilk maçı 1-0 kazanan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain, 7 Mayıs Çarşamba günü İngiltere ekibi Arsenal'ı Parc des Princes'te konuk edecek.

Müsabakalar TSİ 22.00'de başlayacak.

"Devler Ligi"nde final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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