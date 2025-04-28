UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Final Heyecanı Başlıyor
Avrupa futbolunun en prestijlisi olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın başlayacak. Arsenal-Paris Saint-Germain ve Barcelona-Inter maçlarıyla futbolseverler büyük bir mücadele izleyecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final ilk maçları, yarın ve 30 Nisan Çarşamba günü yapılacak.
Karşılaşmaların rövanşları ise 6-7 Mayıs'ta oynanacak.
"Devler Ligi"nde yarı final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
22.00 Arsenal (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa)
30 Nisan Çarşamba:
22.00 Barcelona (İspanya)-Inter (İtalya)
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor