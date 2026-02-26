Haberler

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu maçları sonuçlandı. Galatasaray, Juventus'u mağlup olmasına rağmen toplamda farklı galibiyetle tura geçti. Real Madrid de Benfica'yı geçerek bir üst tura adını yazdırdı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş heyecanı bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, son 16 play-off turu aşamasında 4 maç yapıldı.

Galatasaray, 5-2 gibi farklı bir skorla kazandığı ilk maçın rövanşında İtalyan temsilcisi Juventus'a Torino'daki Allianz Stadı'nda konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrılmasına karşın adını son 16'ya adını yazdırdı.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan günün diğer maçında Real Madrid, Benfica'yı 2-1'lik skorla geçerek tur atlayan taraf oldu.

Maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, yerini 84. dakikada Cesar Palacios'a bıraktı.

Bugün oynanan maçların ardından Galatasaray, Atalanta, Paris Saint-Germain ve Real Madrid, son 16'ya kaldı.

Dün oynanan maçların sonucunda ise Bodo/Glimt, Atletico Madrid, Newcastle United ve Bayer Leverkusen, üst tura adını yazdıran takımlar olmuştu.

Günün sonuçları şöyle:

Atalanta (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya): 4-1 (0-2)

Juventus (İtalya)-Galatasaray 3-2 (2-5)

Paris Saint-Germain (Fransa)-Monaco (Fransa): 2-2 (3-2)

Real Madrid (İspanya)-Benfica (Portekiz): 2-1 (1-0)

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
Son 16'dayız! Galatasaray ilk maçta aldığı avantajlı skorla bir üst tura çıktı

Öldük öldük dirildik! Galatasaray son 16'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı

Sinir krizi geçirdi, önüne gelene saldırdı! Sonrası daha da ilginç
Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu

Türkiye'de dillerden düşmeyen eser, Tokyo sokaklarında duyuldu
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti
Oğlunun mezarı başında kalp krizi geçiren anne hayatını kaybetti

Evladının hasretine 10 gün dayanabildi
Okul zilinin ilahi ile değiştirilmesine tepki gösteren vatandaş gözaltına alındı

Okuldaki teneffüs ziline tepki gösteren vatandaşa gözaltı