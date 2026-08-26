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Şampiyonlar Ligi kuraları yarın Monako'da

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2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kuraları yarın TSİ 19.00'da Monako'da çekilecek. Galatasaray'ın rakipleri belli olacak; Fenerbahçe ise Lyon ile bu akşam oynayacağı rövanş maçıyla turnuvaya katılım hakkı arayacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu lig aşaması eşleşmeleri yarın belli olacak.

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, Monako'da TSİ 19.00'da çekilecek.

Katılan 36 takım, katsayı sıralamalarına göre dört torbaya ayrılacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek.

"Devler Ligi"ne lig aşamasından katılacak Galatasaray'ın rakipleri de belli olacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, turnuvada dört torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve her torbadan bir takımla RAMS Park'ta, bir takımla da deplasmanda mücadele edecek.

Toplamda 36 takımla oynanacak lig aşamasına katılacak ekiplerden 32'si belli olurken kalan 4 takım, bu akşam yapılacak play-off turu rövanş maçları sonrasında netleşecek.

Fenerbahçe, ilk maçta evinde 1-1 berabere kaldığı Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile bu akşam saat 22.00'de deplasmanda karşılaşacak ve rakibini elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında mücadele etme hakkı kazanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında yer alması kesinleşen 32 takım şöyle:

İngiltere (5): Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool

İspanya (5): Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Real Betis

Almanya (4): Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig, Stuttgart

İtalya (4): Inter, Napoli, Roma, Como

Fransa (3): Paris Saint-Germain, Lens, Lille

Hollanda (2): PSV, Feyenoord

Portekiz (2): Porto, Sporting

Türkiye (1): Galatasaray

Ukrayna (1): Shakhtar Donetsk

Çekya (1): Slavia Prag

Belçika (1): Club Brugge

Azerbaycan (1): Sabah

Norveç (1): Bodo Glimt

Avusturya (1): LASK

Son 4 takım bu gece belli olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek son 4 takım, bu gece oynanacak play-off rövanş maçlarının ardından belirlenecek.

Maçların programı ve ilk karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

22.00 Olimpik Lyon (Fransa)- Fenerbahçe (1-1)

22.00 AEK (Yunanistan)-Levski Sofya (Bulgaristan) (0-0)

22.00 Celje (Slovenya)-Slovan Bratislava (Slovakya) (1-1)

22.00 Viking (Norveç)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (2-2)

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri ise şu şekilde:

1. Hafta: 8/10 Eylül

2. Hafta: 13/14 Ekim

3. Hafta: 20/21 Ekim

4. Hafta: 3/4 Kasım

5. Hafta: 24/25 Kasım

6. Hafta: 8/9 Aralık

7. Hafta: 19/20 Ocak 2027

8. Hafta: 27 Ocak 2027

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması sonrasında finale kadar oynanacak turların tarihleri:

Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Şubat 2027

Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027

Çeyrek finaller: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027

Yarı finaller: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027

Final: 5 Haziran 2027 (Madrid)

Kaynak: AA
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