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Fenerbahçe Lyon Zaferiyle İstanbul'da

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u eleyerek lig aşamasına yükseldi. Takım, özel uçakla İstanbul'a döndü ve taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Kafile, Can Bartu Tesisleri'ne geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda Fransız ekibi Olimpik Lyon'u eleyerek lig aşamasına yükselen Fenerbahçe yurda döndü.

Lyon'dan hareket eden özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne geçti.

Havalimanında bulunan Fenerbahçeli taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirirken takımı tebrik etti.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerin de yer aldığı kafile, Samandıra'da bulunan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne hareket etti.

Kaynak: AA
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