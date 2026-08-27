Fenerbahçe Lyon Zaferiyle İstanbul'da

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda deplasmanda Fransız ekibi Olimpik Lyon'u eleyerek lig aşamasına yükselen Fenerbahçe yurda döndü.

Lyon'dan hareket eden özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne geçti.

Havalimanında bulunan Fenerbahçeli taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirirken takımı tebrik etti.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerin de yer aldığı kafile, Samandıra'da bulunan Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne hareket etti.

Kaynak: AA