UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İlk Hafta Maçları Geride Kaldı

Uefa Şampiyonlar Ligi lig aşaması ilk haftasında İngiliz ekibi Arsenal, Athletic Bilbao'yu deplasmanda yenerken, Union Saint- Gilloise ise PSV'yi farklı mağlup etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonu lig aşaması bugün oynanan maçlarla başladı. Saat 19.45 seansına ise 2 karşılaşma yapıldı. İspanya temsilcisi Athletic Bilbao, İngiliz ekibi Arsenal'ı konuk etti. İlk yarısı golsüz eşitlikle geçilen mücadelede, Gabriel Martinelli oyuna girmesinden 1 dakika sonra (dk. 72) Arsenal'ı öne geçirdi. Londra ekibi 87'de Leandro Trossard ile 2. golü bulurken sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Mikel Arteta'nın öğrencileri Devler Ligi'ne 3 puanla başladı.

Galatasaray'ın rakibi Hollanda'da kazandı

Belçika Ligi'nin son şampiyonu Union Saint-Gilloise, ilk haftada PSV deplasmanına çıktı. Eindhoven'da oynanan mücadeleye sarı-lacivertliler hızlı başladı. 9. dakikada Akinpelu'nun penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçen Union SG, 39'da Anouar Ait El Hadj ile 2. golü buldu. Hollanda ekibi girdiği pozisyonlardan gol çıkaramazken, konuk ekip 81. dakikada Kevin Mac Allister ile farkı 3'e çıkardı. Ev sahibinde Ruben van Bommel, 90. dakikada takımı adına gol kaydederken, son düdükle birlikte Belçika ekibi 3 puanı 3 golle aldı.

Union Saint-Gilloise, ligin 5. haftasında 25 Kasım Salı günü İstanbul'da Galatasaray ile karşılaşacak. - İSTANBUL