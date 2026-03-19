Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar son 16 turu rövanş maçlarının ardından, Sporting CP, Arsenal, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Liverpool, Barcelona, Bayern Münih ve Atletico Madrid çeyrek finale yükseldi.

  • Liverpool, Bayern Münih, Barcelona ve Atletico Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükseldi.
  • Çeyrek final eşleşmeleri PSG - Liverpool, Real Madrid - Bayern Münih, Barcelona - Atletico Madrid ve Sporting CP - Arsenal şeklinde belirlendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turu rövanş maçları 4 karşılaşma ile sona erdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Bayern Münih, Barcelona ve Atletico Madrid çeyrek finale çıktı.

Galatasaray, sahasında 1-0 yendiği İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmandaki rövanş maçında 4-0 yenilerek turnuvaya veda ederken Liverpool, çeyrek finale adını yazdırdı.

Alman ekibi Bayern Münih, deplasmanda 6-1 yendiği İtalyan takımı Atalanta'yı evinde de 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

İspanyol ekibi Barcelona, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İngiliz temsilcisi Newcastle United'ı evinde 7-2 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

İspanyol kulübü Atletico Madrid, evinde 5-2 mağlup ettiği İngiliz ekibi Tottenham'a deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen çeyrek finale çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

  • Liverpool: 4-0 Galatasaray
  • Barcelona: 7-2 Newcastle United
  • Bayern Münih: 4-1 Atalanta
  • Tottenham: 3-2 Atletico Madrid
Devler Ligi'nde eşleşmeler ise şu şekilde oldu:
  • PSG - Liverpool
  • Real Madrid - Bayern Münih
  • Barcelona - Atletico Madrid
  • Sporting CP - Arsenal
Cemre Yıldız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü

Yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği şok görüntü
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti

Başına ilk defa geliyor! Yeni dizisinde partner bulamadı
İran, Suudi Arabistan ve Katar'da petrol rafinerilerini vurdu

İran dediğini yaptı! İki ülkeye aynı anda bombalar yağdırdı
Hülya Avşar'dan Hande Ataizi'ne yanıt: Ne derse desin

Dizisi erken final yapan Hülya Avşar'dan Hande Ataizi'ne manidar yanıt
Laricani'nin yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği görüntü

Yüzüğünden teşhis edildi! İşte İsrail'in servis ettiği şok görüntü
Katar, İranlı diplomatları istenmeyen adam ilan etti! Ülkeden ayrılacaklar

Saldırının ilk bedeli! İranlı diplomatları ülkeden kovuyorlar
İlk düdüğe dakikalar kala Liverpool-Galatasaray maçında hakem değişikliği

Liverpool-Galatasaray maçında şaşırtan olay