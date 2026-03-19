Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Liverpool, Bayern Münih, Barcelona ve Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükseldi. Galatasaray, Liverpool'a yenilerek turnuvaya veda etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turu rövanş maçları 4 karşılaşma ile sona erdi.

Galatasaray, sahasında 1-0 yendiği İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmandaki rövanş maçında 4-0 yenilerek turnuvaya veda ederken Liverpool, çeyrek finale adını yazdırdı.

Alman ekibi Bayern Münih, deplasmanda 6-1 yendiği İtalyan takımı Atalanta'yı evinde de 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

İspanyol kulübü Atletico Madrid, evinde 5-2 mağlup ettiği İngiliz ekibi Tottenham'a deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen çeyrek finale çıktı.

İspanyol ekibi Barcelona, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İngiliz temsilcisi Newcastle United'ı evinde 7-2 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Bu sonuçlarla oluşan çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

PSG (Fransa) - Liverpool (İngiltere)

Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

Barcelıona (İspanya) - Atletico Madrid (İspanya)

Sporting (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)

Kaynak: AA / Fatih Erel
500

