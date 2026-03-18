Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
Real Madrid, Sporting, Arsenal ve PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükseldi. Real Madrid, Manchester City'yi 5-1 toplam skorla geçerken, Sporting, Bodo/Glimt'i 5-0 ile eledi. PSG, Chelsea'yi toplamda 8-2 ile saf dışı bıraktı. Arsenal ise Bayer Leverkusen'i 2-0'la geçti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turu rövanşlarında 4 karşılaşma oynandı.
İngiliz ekibi Manchester City'yi ilk maçta 3-0 mağlup eden İspanyol takımı Real Madrid, deplasmandaki rövanş maçında da rakibini 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Manchester City'de Bernardo Silva, 20. dakikada kırmızı kart gördü. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, maça ilk 11'de başladı.
Norveç ekibi Bodo/Glimt'e ilk maçta deplasmanda 3-0 yenilen Portekiz temsilcisi Sporting, evindeki rövanşta normal süresi 3-0 biten karşılaşmada uzatma sonunda Norveç ekibini 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
İngiliz temsilcisi Chelsea'yi ilk maçta 5-2 yenen Fransız takımı PSG, deplasmanda da rakibini 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı.
Alman ekibi Bayer Leverkusen ile deplasmanda 1-1 berabere kalan İngiliz temsilcisi Arsenal, rövanşta konuk ettiği rakibini 2-0 yenerek çeyrek finale çıktı.