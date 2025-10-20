Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Hafta Maçları Başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Hafta Maçları Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yarın ve 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Barcelona, Olympiakos ile karşılaşacak. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ise Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i ağırlayacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı, yarın ve 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları, yarın ve 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 19.45'te Barcelona - Olympiakos ve Kairat - Pafos karşılaşmaları yapılacak. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, çarşamba günü saat 19.45'te RAMS Park'ta Norveç ekibi Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Devler Ligi'nde 3. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

19.45 Barcelona - Olympiakos

19.45 Kairat - Pafos

22.00 Arsenal - Atletico Madrid

22.00 Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain

22.00 Villarreal - Manchester City

22.00 PSV - Napoli

22.00 Kopenhag - Borussia Dortmund

22.00 Union Saint-Gilloise - Inter

22.00 Newcastle United - Benfica

22 Ekim Çarşamba

19.45 Galatasaray - Bodo/Glimt

19.45 Athletic Bilbao - Karabağ

22.00 Chelsea - Ajax

22.00 Atalanta - Slavia Prag

22.00 Eintracht Frankfurt - Liverpool

22.00 Sporting - Olimpik Marsilya

22.00 Monaco - Tottenham

22.00 Real Madrid - Juventus

22.00 Bayern Münih - Club Brugge - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü ifadeye götürüldü
Divan Otel'in müdürü ifadeye götürüldü, Koç Holding hisseleri çakıldı

Piyasalarda Divan Otel depremi
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı

Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
Hatay'da sağanak yağış heyelana neden oldu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi

Sağanak kenti fena vurdu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
Hong Kong'a inişi sırasında pistten çıkan kargo uçağı denize sürüklendi

Türk şirketine ait dev uçak pistten çıkıp denize sürüklendi
O Ses Türkiye'nin finalistinden beklenmedik hata! Kim Milyoner'de 3. soruda elendi

Üçüncü soruda elendi! Panikleyen yarışmacı büyük hata yaptı
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza

37 yaşında 90 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.