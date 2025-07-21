UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu Eşleşmeleri Belli Oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. eleme turu kurası İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Fenerbahçe, Hollanda'nın Feyenoord takımıyla eşleşti. İlk karşılaşmalar 5-6 Ağustos, rövanşlar ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 3. eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Organizasyona 3. eleme turuna lig yolundan dahil olan Fenerbahçe, Hollanda'nın Feyenoord takımıyla eşleşti.

Üçüncü eleme turunda ilk karşılaşmalar 5-6 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

Şampiyonlar yolu

RFS (Letonya) - Malmö (İsveç) / Kopenhag (Danimarka) - Drita (Kosova)

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Kairat (Kazakistan) / Slovan Bratislava (Slovakya) - Zrinjski (Bosna Hersek)

Lech Poznan (Polonya) - Breidablik (İzlanda) / Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Rijeka (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan) / Noah (Ermenistan) - Ferencvaros (Macaristan)

Hamrun Spartans (Malta) - Dinamo Kiev (Ukrayna) / Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

Shkendija (Kuzey Makedonya) - FCSB (Romanya) / Shelbourne (İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan)

Lig yolu

Brann (Norveç) - Salzburg (Avusturya) / Club Brugge (Belçika)

Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan) / Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre)

Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz)

Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe (Türkiye)

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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