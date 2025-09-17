UEFA Şampiyonlar Ligi İlk Hafta Heyecanıyla Başladı

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta bugün oynanan 6 karşılaşma ile başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 6 karşılaşma oynandı. Gecenin maçlarında milli oyuncular Kenan Yıldız ve Arda Güler de sahne aldı.

8 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI

Gecenin bol gollü geçen maçında milli oyuncu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği İtalya Serie A ekibi Juventus, Almanya Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk etti. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fransız hakem François Letexier yönetti. Karşılıklı gollerle geçen mücadelede kazanan çıkmadı ve karşılaşma 4-4 sona erdi. Juventus'un gollerini 63'üncü dakikada milli oyuncu Kenan Yıldız, 67 ve 90+4'üncü dakikada Dusan Vlahovic ve 90+6'ncı dakikada Lloyd Kelly attı. Borussia Dortmund'un golleri ise 52'nci dakikada Karim Adeyemi, 65'inci dakikada Felix Nmecha, 74'üncü dakikada Yan Couto ve 86'ncı dakikada penaltıdan Ramy Bensebaini'den geldi. Bu sonucun ardından her iki takım da UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 1'er puanla başladı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kenan Yıldız, mücadeleyi 1 gol ve 1 asist ile tamamladı.

REAL MADRID GERİDEN GELEREK KAZANDI

Milli oyuncu Arda Güler'in formasını giydiği İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid ise evinde Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto düdük çaldı. Çekişmeli geçen karşılaşmayı Real Madrid, geriden gelerek 2-1 kazandı. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 28 ve 81'inci dakikada penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti. Marsilya'nın tek golünü ise 22'nci dakikada Timothy Weah attı. Karşılaşmanın 72'nci dakikasında Real Madrid'de Dani Carvajal kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Milli oyuncu Arda Güler karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, 72'nci dakikada yerini Raul Asencio'ya bıraktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece alınan diğer sonuçlar şu şekilde:

Athletic Bilbao – Arsenal: 0-2

PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise: 1-3

Tottenham – Villarreal: 1-0

Benfica – Karabağ: 2-3