UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Galatasaray, Barcelona'ya 4-1 yenildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftası 9 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında, ikinci haftanın ilk gününde 9 karşılaşma oynandı.

Galatasaray, sahasında ağırladığı Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takımın golünü Aleksey Batrakov atarken, İspanyol temsilcisinin gollerini Joao Cancelo, Fermin Lopez, Anthony Gordon ve Karim Adeyemi kaydetti.

Norveç temsilcisi Viking, Gianni Stensness ve Peter Christiansen ile ilk yarıyı 2-0 önde tamamladığı maçta Bayern Münih ile 3-3 berabere kaldı. Bavyera temilcisi, İngiliz yıldızı Harry Kane (2) ve Luis Diaz'ın golleriyle geriden gelerek 3-2 öne geçerken, ev sahibi ekip Herman Haugen ile 90. dakikada puana uzandı.

Berke Özer'in formasını giydiği ve gelecek hafta sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak Lille, ilk yarısı golsüz sona eren maçta Arsenal'a Jurrien Timber, Eberechi Eze ve Bukayo Saka'nın golleriyle 3-0 mağlup oldu.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 67 dakika sahada kaldığı mücadelede Inter, sahasında Club Brugge'e 4-3 yenildi.

Atletico Madrid, Pablo Barrios ve Ademola Lookman'ın golleriyle Manchester United karşısında sahasından 3 puanla ayrıldı.

Tarihinde ilk kez "Devler Ligi"nde mücadele eden Azerbaycan temsilcisi Sabah, gelecek hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak Slavia Prag'ı Kaheem Parris ve Joy-Lance Mickels'in golleriyle 2-0 yendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Lens (Fransa) - Sporting (Portekiz): 0-2

Sabah (Azerbaycan) - Slavia Prag (Çekya): 2-0

Galatasaray - Barcelona (İspanya): 1-4

Arsenal (İngiltere) - Lille (Fransa): 3-0

Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere): 2-0

Inter (İtalya) - Club Brugge (Belçika): 3-4

Leipzig (Almanya) - PSV (Hollanda): 1-0

Viking (Norveç) - Bayern Münih (Almanya): 3-3

Villarreal (İspanya) - Napoli (İtalya): 3-1

Kaynak: AA