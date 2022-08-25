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UEFA Şampiyonlar Ligi grup kurası öncesi kırmızı halı geçişi yapıldı

Spor Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kurası öncesi kırmızı halı geçişi yapıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu grup kura çekimi öncesi kırmızı halı geçişi yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu grup kura çekimi öncesi kırmızı halı geçişi yapıldı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura töreni öncesinde kulüp yetkilileri, UEFA'nın geleneksel kırmızı halı seremonisinde yer aldı.

Törene UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ajax Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Edwin van der Sar ile Bayern Münih Kulübünde aynı görevi yapan Oliver Kahn, Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Inter Kulübü İkinci Başkanı Javier Zanetti, Juventus Kulübü İkinci Başkanı Pavel Nedved, Milan Kulübü Onursal Asbaşkanı Franco Baresi gibi isimler katıldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain Haliç Spor Haberler

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