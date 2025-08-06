UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe son dakikada yıkıldı

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Feyenoord ile karşı karşıya geldi. De Kuip Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 90. dakikada yediği golle 2-1 kaybetti.

FEYENOORD MAÇA ÇOK HIZLI BAŞLADI

18. dakikada soldan kazanılan korner atışını Hwang kullandı. Bu futbolcunun penaltı noktasına gönderdiği ortada Steijn'in kafa vuruşunu Fred çizgiden çıkardı. Atağın devamında 19. dakikada Feyenoord golü buldu. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışında kontrol eden Timber, Fred'i geçtikten sonra sert vurdu. Mert Müldür'e de çarpan top, köşeden filelere gitti.

FENERBAHÇE GOLÜ BULDU ANCAK OFSAYT

41. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza yayı önüne topla gelen Archie Brown, İrfan Can Kahveci'yi topla buluşturmak isterken meşin yuvarlak savunmaya çarpıp yine Brown'un önünde kaldı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren bu futbolcunun vuruşunda kaleci Wellenreuther gole izin vermedi. Atağın devamında temsilcimiz golü buldu ancak ofsayta takıldı. Szymanski'nin ortasında İrfan Can Kahveci'nin kafa vuruşuyla indirdiği topta En-Nesyri ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

AMRABAT'TAN MUHTEŞEM GOL

İkinci yarıda baskısını artıran Fenerbahçe, rakip kalede birçok tehlike yarattı. Karşılaşmanın 86. dakikasında sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Amrabat, muhteşem bir şut çıkardı. Üst direğe de çarpan top ağlarla buluştu.

FENERBAHÇE 90'DA YIKILDI

Karşılaşmanın son anları oynanırken gelişen Feyenoord atağında Hadj-Moussa'nın kafa vuruşu ağlara gitti. Hollanda ekibi bu golle maçı kazanmayı başardı.

RÖVANŞ 12 AĞUSTOS'TA

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, rövanş öncesi turu zora soktu. Bu karşılaşmanın rövanşı 12 Ağustos Salı günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele saat 20:00'de başlayacak.