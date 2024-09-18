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UEFA Şampiyonlar Ligi 2024-2025 Sezonu Başladı: İlk Gün Heyecanı

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Yeni sezon, Real Madrid ve Bayern Münih'in galibiyetleriyle başladı. Milli futbolcu Kenan Yıldız, Juventus'un PSV Eindhoven'a karşı kazandığı maçta kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi golünü attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon, bugün oynanan 6 karşılaşma ile başladı. Son şampiyon Real Madrid, Stuttgart'ı 3-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başlarken, Bayern Münih günün en gollü maçında Dinamo Zagreb'i 9-2'lik skorla yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu, ilk kez düzenlenen lig formatında ilk hafta maçlarıyla başladı. Günün ilk karşılaşmaları olan 19.45 seansında milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, konuk ettiği PSV Eindhoven'ı 3-1 mağlup etti. Takımının ilk golünü kaydeden Kenan, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi golüne imza atarken aynı zamanda maçın oyuncusu seçildi. Diğer müsabakada ise İngiliz ekibi Aston Villa, Galatasaray'ı eleyerek turnuvaya katılan İsviçre temsilcisi Young Boys'u deplasmanda 3-0 yendi.

11 gollü maçta kazanan Bayern Münih

Alman ekibi Bayern Münih günün en gollü maçında, Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i 9-2'lik skorla mağlup etti. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri Harry Kane (4), Michael Olise (2), Raphael Guerreiro, Leroy Sane ve Leon Goretzka kaydetti. Zagreb'in gollerini ise Bruno Petkovic ve Takuya Ogiwara attı. Karşılaşmada kaydettiği 4 golün 3'ünü penaltıdan bulan Bayern Münih'in forveti Harry Kane, Şampiyonlar Ligi tarihinde penaltıdan hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

Son şampiyon Real Madrid galibiyetle başladı

Devler Ligi'nde 2023-2024 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Real Madrid, yeni sezonun ilk maçında Alman ekibi Stuttgart'ı 3-1 yendi. İspanyol temsilcisine galibiyeti getiren goller Kylian Mbappe, Antonio Rüdiger ve Endrick'ten geldi. Stuttgart2ın tek golünü ise Deniz Undav attı. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, 75. dakikada Rodrygo'nun yerine oyuna dahil oldu.

Liverpool, Milan'ı 3-1 yendi

Günün bir diğer önemli maçında Liverpool, Milan'ı 3-1'le geçti. Liverpool'un gollerini Ibrahima Konate, Virgil van Dijk ve Dominik Szoboszlai atarken, Milan'ın golü Christian Pulisic'ten geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün toplu sonuçları şöyle:

19.45 Young Boys - Aston Villa: 0-3

19.45 Juventus - PSV Eindhoven: 3-1

22.00 Milan - Liverpool: 1-3

22.00 Bayern Münih - Dinamo Zagreb: 9-2

22.00 Real Madrid - Stuttgart: 3-1

22.00 Sporting CP - Lille: 2-0 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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