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UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi Maçları TRT'den Canlı Yayınlanacak

UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi Maçları TRT'den Canlı Yayınlanacak
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11, 12 ve 13 Şubat tarihlerinde UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynanacak 21 karşılaşma, TRT 1, TRT Spor ve tabii platformundan futbolseverlerle buluşacak.

UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi'nde 11,12 ve 13 Şubat tarihlerinde oynanacak 21 karşılaşma canlı yayınla TRT 1, TRT Spor, TRT Radyo 1 ve tabii platformundan futbolseverlerle buluşacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele eden Türk takımları başta olmak üzere bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izleyiciyle buluşurken diğer tüm yabancı takımların karşılaşmaları tabii platformundan izlenebilecek.

UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi 11,12 ve 13 Şubat canlı yayın maç takvimi şu şekilde:

UEFA Şampiyonlar Ligi:

Bugün

20.45 Brest - Psg

23.00 Juventus - PSV Eindhoven

23.00 Manchester City - Real Madrıd

23.00 Sporting Cp -Borussia Dortmund

Yarın

20.45 Club Brugge - Atalanta

23.00 Celtic - Bayern Munıh

23.00 Monaco - Benfica

23.00 Feyenoord - Milan

UEFA Avrupa Ligi:

13 Şubat Perşembe

20.45 Fenerbahçe -Anderlecht

20.45 Saint Gılloıse -Ajax

20.45 Midtjylland - Real Socıedad

20.45 Ferencvaros - Vıktoria Plzen

23.00 Az Alkmaar - Galatasaray

23.00 Porto -Roma

23.00 Twente - Bodo/Glımt

23.00 Paok -Fcsb

UEFA Konferans Ligi:

13 Şubat Perşembe

20.45 Molde - Shamrock R.

20.45 Vikinggur R. - Panathinaikos

23.00 Gent - Real Betıs

23.00 Kopenhag - Heidenheım

23.00 Banja Luka - O. Ljubljana - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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