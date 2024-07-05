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UEFA, Melih Demiral'a 2 maç men cezası verdi

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UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024 son 16 turunda Türkiye-Avusturya maçında 'Bozkurt' işareti yaptığı gerekçesiyle milli futbolcu Melih Demiral'a 2 müsabakadan men cezası verdi.

UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024 son 16 turunda oynanan Türkiye- Avusturya maçında yaptığı 'Bozkurt' işareti nedeniyle milli futbolcu Melih Demiral'a 2 müsabakadan men cezası verdi.

UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024 son 16 turundaki Avusturya maçında yaptığı 'Bozkurt' işareti nedeniyle hakkında uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma açılan milli futbolcu Merih Demiral'in cezasını açıkladı. Kurul, 26 yaşındaki milli futbolcuya 2 maç men cezası verdi. UEFA'nın resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymaması, temel terbiye kurallarını ihlal etmesi, spor etkinliklerini sportif olmayan gösteriler için kullanması ve futbol sporunu itibarsızlaştırması nedeniyle, aksi takdirde oynama hakkı bulunan toplam iki (2) UEFA temsili takım müsabakası maçından men edilmesine karar verildi" denildi.

Merih Demiral, A Milli Takım'ın EURO 2024 çeyrek finalinde oynayacağı Hollanda maçında ve turun geçilmesi halinde yarı final eşleşmesinde forma giyemeyecek.

Öte yandan UEFA, İngiliz futbolcu Jude Bellingham'ın Slovakya maçındaki gol sevinci esnasında yaptığı hareket gerekçesiyle 30 bin Euro para ve ertelemeli olarak 1 maç ceza aldığını açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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