UEFA Konferans Ligi Rövanş Mücadeleleri Başlıyor

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UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak. İlk maçı 1-0 kazanan RAMS Başakşehir, Cherno More'yi ağırlayacak. 50 maç ile devam edecek eleme turunda birçok önemli karşılaşma gerçekleşecek.

UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 2. eleme turu rövanşında yarın ve 31 Temmuz Perşembe günü 50 maç yapılacak.

İlk maçı 1-0 kazanan RAMS Başakşehir, 31 Temmuz Perşembe günü saat 20.45'te Cherno More'yi ağırlayacak.

Cherno More'yi elemesi halinde RAMS Başakşehir'in 3. eleme turundaki rakibinin belirleneceği eşleşmede Viking, Koper'e konuk olacak. Viking, evindeki ilk karşılaşmada 7-0 galip geldi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenmesi durumunda UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibinin belli olacağı eşleşmede ise Kalju, St. Patrick's'i ağırlayacak. St. Patrick's, sahasındaki ilk maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.00 Iberia (Gürcistan) - Levadia Tallinn (Estonya) (0-1)

21.00 Differdange (Lüksemburg) - The New Saints (Galler) (1-0)

21.30 Inter Escaldes (Andorra) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) (2-4)

31 Temmuz Perşembe:

18.30 Spartak Trnava (Slovakya) - Hibernians (Malta) (2-1)

19.00 Banga (Litvanya) - Rosenborg (Norveç) (0-5)

19.00 Spaeri (Gürcistan) - Austria Wien (Avusturya) (0-2)

19.00 Dila (Gürcistan) - Riga (Letonya) (1-2)

19.00 Sabah (Azerbaycan) - Petrocub (Moldova) (2-0)

19.00 Santa Coloma (Andorra) - Polissya (Ukrayna) (2-1)

19.00 HJK (Finlandiya) - Arda (Bulgaristan) (0-0)

19.45 Kalju (Estonya) - St. Patrick's (İrlanda) (0-1)

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Ilves (Finlandiya) (3-4)

20.00 Milsami (Moldova) - Buducnost (Karadağ) (0-0)

20.00 UNA Strassen (Lüksemburg) - Dundee United (İskoçya) (0-1)

20.00 Györi (Macaristan) - Pyunik (Ermenistan) (1-2)

20.00 Universitatea Cluj (Romanya) - Ararat (Ermenistan) (0-0)

20.00 AIK (İsveç) - Paide (Estonya) (2-0)

20.00 Zimbru (Moldova) - Astana (Kazakistan) (1-1)

20.00 Torpedo Kutaisi (Gürcistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-1)

20.30 Brondby (Danimarka) - Boltfelag (Faroe Adaları) (1-1)

20.30 Universitatea Craiova (Romanya) - Sarajevo (Bosna Hersek) (1-2)

20.30 Beitar (İsrail) - Sutjeska (Karadağ) (2-1)

20.45 RAMS Başakşehir - Cherno More (Bulgaristan) (1-0)

21.00 Priştine (Kosova) - Larne (Kuzey İrlanda) (0-0)

21.00 Neman (Belarus) - Kosice (Slovakya) (3-2)

21.00 Akureyri (İzlanda) - Silkeborg (Danimarka) (1-1)

21.00 Koper (Slovenya) - Viking (Norveç) (0-7)

21.00 Hapoel Beer Sheva (İsrail) - AEK (Yunanistan) (0-1)

21.00 Santa Clara (Portekiz) - Varazdin (Hırvatistan) (1-2)

21.00 Maribor (Slovenya) - Paksi (Macaristan) (0-1)

21.00 Charleroi (Belçika) - Hammarby (İsveç) (0-0)

21.00 Puskas (Macaristan) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) (2-3)

21.00 Sparta Prag (Çekya) - Aktobe (Kazakistan) (1-2)

21.00 Maccabi Haifa (İsrail) - Torpedo-Belaz (Belarus) (1-1)

21.15 Jagiellonia (Polonya) - Novi Pazar (Sırbistan) (2-1)

21.15 Lausanne (İsviçre) - Vardar (Kuzey Makedonya) (1-2)

21.15 Aris (Yunanistan) - Araz Nahçıvan (Azerbaycan) (1-2)

21.30 Zilina (Slovakya) - Rakow (Polonya) (0-3)

21.30 Valur (İzlanda) - Kauno Zalgiris (Litvanya) (1-1)

21.30 Rapid Wien (Avusturya) - Decic (Karadağ) (2-0)

21.45 Linfield (Kuzey İrlanda) - Zalgiris (Litvanya) (0-0)

21.45 Dungannon (Kuzey İrlanda) - Vaduz (Lihtenştayn) (1-0)

21.45 Dinamo City (Arnavutluk) - Atletic Escaldes (Andorra) (2-1)

21.45 Floriana (Malta) - Ballkani (Kosova) (2-4)

21.45 Vikingur (İzlanda) - Vllaznia (Arnavutluk) (1-2)

21.45 Klaksvik (Faroe Adaları) - Radnicki (Sırbistan) (0-0)

22.00 Egnatia (Arnavutluk) - Dinamo Minsk (Belarus) (2-0)

22.00 Partizan (Sırbistan) - Oleksandriya (Ukrayna) (2-0)

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda) - St Joseph's (Cebelitarık) (4-0)

22.00 Hajduk Split (Hırvatistan) - Zire (Azerbaycan) (1-1)

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
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