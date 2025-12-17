Haberler

UEFA Konferans Ligi maçları TRT ve tabii'de

UEFA Konferans Ligi maçları TRT ve tabii'de
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Konferans Ligi'nde yarın oynanacak karşılaşmalar TRT 1, TRT Radyo 1 ve TABİİ platformundan futbolseverlerle buluşacak. Samsunspor'un maçı da TRT üzerinden izlenebilecek.

UEFA Konferans Ligi'nde yarın oynanacak karşılaşmalar canlı yayınla TRT 1, TRT Radyo 1, TRT Spor ve tabii platformundan futbolseverlerle buluşacak.

TRT, futbol tutkunlarına UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın büyük heyecanını yaşatmaya devam ediyor. Bu hafta, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsunspor'un maçı TRT 1 ve TRT Radyo 1'den izleyiciyle buluşacak. Konferans Ligi'ndeki yabancı takımların karşılaşmaları da tabii Spor'dan yayınlanacak, kalan maçlar ise tabii Spor ve TRT Spor'da dönüşümlü yayın formatıyla ekrana gelecek.

UEFA Konferans Ligi'nde canlı yayın programı şöyle:

23.00 Mainz - Samsunspor - TRT 1/ TRT Radyo 1

23.00 Lausanne - Fiorentina - TABİİ Spor

23.00 Strasbourg - Breidablik - TABİİ Spor 1

23.00 Crystal Palace - Kups Kuopio - TABİİ Spor 2

23.00 Sparta Prag - Aberdeen - TABİİ Spor 3

23.00 Shakhtar Donetsk - Rijeka - TABİİ Spor 4

23.00 Rayo Vallecano - Drita - TABİİ Spor 5

23.00 - 01.00 Dönüşümlü yayın - TABİİ Spor 6/ TRT Spo - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Börek tezgahında fareler cirit attı

Börek tepsilerinin arasında fareler cirit attı
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
Fenerbahçe'nin yıldızı rakibini tehdit etmiş: Sonraki maçta seni öldüreceğim

Fenerbahçe'nin yıldızı rakibini tehdit etmiş: Seni öldüreceğim
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Börek tezgahında fareler cirit attı

Börek tepsilerinin arasında fareler cirit attı
Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Messi, Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Akaryakıta gece yarısı bir büyük indirim daha geldi

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Sessiz sedasız dev bir indirim geldi
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

Skandal görüntüler 3 harfli markette kaydedildi
Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması

Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması
Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir

Tuğberk'ten "Ablan anneni öldürebilir mi?" sorusuna korkunç yanıt
Sinan Burhan, 'Otel sahibi Turizm Bakanı olamaz' diyen CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı

Ünlü gazeteci, canlı yayında CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı
title