UEFA Konferans Ligi maçları TRT ve tabii'de

UEFA Konferans Ligi'nde yarın oynanacak karşılaşmalar canlı yayınla TRT 1, TRT Radyo 1, TRT Spor ve tabii platformundan futbolseverlerle buluşacak.

TRT, futbol tutkunlarına UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın büyük heyecanını yaşatmaya devam ediyor. Bu hafta, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsunspor'un maçı TRT 1 ve TRT Radyo 1'den izleyiciyle buluşacak. Konferans Ligi'ndeki yabancı takımların karşılaşmaları da tabii Spor'dan yayınlanacak, kalan maçlar ise tabii Spor ve TRT Spor'da dönüşümlü yayın formatıyla ekrana gelecek.

UEFA Konferans Ligi'nde canlı yayın programı şöyle:

23.00 Mainz - Samsunspor - TRT 1/ TRT Radyo 1

23.00 Lausanne - Fiorentina - TABİİ Spor

23.00 Strasbourg - Breidablik - TABİİ Spor 1

23.00 Crystal Palace - Kups Kuopio - TABİİ Spor 2

23.00 Sparta Prag - Aberdeen - TABİİ Spor 3

23.00 Shakhtar Donetsk - Rijeka - TABİİ Spor 4

23.00 Rayo Vallecano - Drita - TABİİ Spor 5

23.00 - 01.00 Dönüşümlü yayın - TABİİ Spor 6/ TRT Spo - İSTANBUL