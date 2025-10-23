UEFA Konferans Ligi'nde İkinci Hafta Maçları Oynandı
UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında teknik direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Legia Varşova'yı 2-1 mağlup oldu. Diğer maçlarda ise AEK, Aberdeen'i 6-0 yenerken, Rijeka ile Sparta Prag arasındaki karşılaşma olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında 9 maç yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının ikinci hafta mücadelesi, TSİ 19.45 seansında oynanan 9 karşılaşmayla başladı.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Legia Varşova'yı ağırladığı karşılaşmada 2-1 yenildi.
Rijeka ile Sparta Prag arasında oynanması gereken karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle TSİ 22.00 seansına ertelendi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Legia Varşova (Polonya): 1-2
AZ Alkmaar (Hollanda) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-0
Rapid Wien (Avusturya) - Fiorentina (İtalya): 0-3
Strasbourg (Fransa) - Jagiellonia (Polonya): 1-1
AEK (Yunanistan) - Aberdeen (İskoçya): 6-0
Drita (Kosova) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1
Breidablik (İzlanda) - KuPS Kuopio (Finlandiya): 0-0
Shkendija (Kuzey Makedonya) - Shelbourne (İrlanda): 1-0
Hacken (İsveç) - Rayo Vallecano (İspanya): 2-2