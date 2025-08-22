UEFA Konferans Ligi'nde 7-2'lik çılgın maç
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsveç'in Hacken takımı, Romanya'nın Cluj takımını 7-2 mağlup etti. Hacken, bu sonuçla rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsveç ekibi Hacken ile Romanya temsilcisi Cluj karşı karşıya geldi. Bravida Arena'da oynanan maçı Hacken, 7-2'lik skorla kazandı.
7-2'LİK ÇILGIN MAÇ
Hacken'a galibiyeti getiren golleri 2 ve 34. dakikada Simon Gustafson, 18. dakikada Silas Andersen, 24. dakikada Adrian Svanback, 49. dakikada Isak Brusberg, 61 ve 70. dakikada Paul Dembele kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 38. dakikada Meriton Korenica ve 50. dakikada Andrei Kordea'dan geldi.
TUR İÇİN BÜYÜK AVANTAJ
Bu sonuçla birlikte Hacken, rövanş karşılaşması öncesinde büyük bir avantajın sahibi oldu. Eşleşmenin rövanşı 28 Ağustos Perşembe günü Romanya'da oynanacak.