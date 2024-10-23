UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta maçları yarın başlıyor
UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta heyecanı yarın başlayacak. Tek Türk temsilcisi Başakşehir, Slovenya'da Celje ile karşılaşacak.
UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla yaşanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta maçları yarın oynanacak. Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Başakşehir, TSİ 19.45'te Slovenya ekibi Celje ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:
Yarın
17.30 Vikingur - Cercle Brugge
19.45 Gent - Molde
19.45 Djurgarden - Vitoria SC
19.45 APOEL - Borac
19.45 Rapid Wien - Noah
19.45 Hearts - Omonoia
19.45 St. Gallen - Fiorentina
19.45 Panathinaikos - Chelsea
19.45 Jagiellonia - Petrocub
19.45 Celje - İstanbul Başakşehir
19.45 Larne - Shamrock Rovers
22.00 Real Betis - Kopenhag
22.00 HJK Helsinki - Dinamo-Minsk
22.00 Olimpija - LASK
22.00 The New Saints - Astana
22.00 Mlada Boleslav - Lugano
22.00 TSC - Legia Varşova
22.00 Pafos - Heidenheim - İSTANBUL