UEFA Konferans Ligi: Konyaspor: 2 - BATE Borisov: 0 (Maç sonucu) UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov ile karşılaştı. UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov ile karşılaştı. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan Konyaspor adını bir üst tura yazdırdı. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 67. dakikada sağ kanattan Muric'in ayak dışıyla ön direğe yaptığı ortada Cebrail'in kafa vuruşunu kaleci Kudravets son anda topu kornere çeldi. 70. dakikada Amilton'un pasıyla topla buluşan Muhammet'in ceza yayı önü sol çaprazında yaptığı sert şutunda kaleci Kudravets topu köşeden çelmeyi başardı. 73. dakikada Konyaspor'da sarı kartı bulunan Cikalleshi, Gromyko'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı kart ve ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 90+2. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Dostanic'in şutunu kaleci Sehic kurtardı. Stat: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Novak Simovic xx, Nikola Djorovic xx, Milos Simovic xx Konyaspor: Sehic xx, Cebrail xx, Adil xx, Calvo xx (Kahraman dk. 70 xx), Guilherme xx (Yasir dk. 46 xx), Hadziahmetovic xxx (Pavicic dk. 46 xx), Muric xxx, Çekiçi xx, Rahmanovic xx (Muhammet dk. 60 xx), Bytyqi xxx (Amilton dk. 60 xx), Cikalleshi xx Yedekler: Erhan, Mehmet, Soner, Ahmet, Adem, Michalak Teknik Direktör: İlhan Palut BATE Borisov: Kudravets xx, Nechaev x (Oreshkevich dk. 46), Filipovic xx, Bordachev xx, Malkevich xx, Dragun xx (Sazontchik dk. 61), Bocherov x (Bane dk. 51 xx), Gromyko xx, Bassmertny xx, Milic x (Dostanic dk. 61 xx), Vasilevich x (Sotkinov dk. 66 xx) Yedekler: Dergachev, Nekrasau, Zhulpa, Frantsuzov, Melko, Sharkovskiy, Shumanskiy Teknik Direktör: Aleksandr Mikhaylov Goller: Rahmanovic (dk. 37), Calvo (dk. 43) (Konyaspor) Kırmızı kart: Cikalleshi (dk. 73) (Konyaspor) (Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin - İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Konyaspor Cebrail Belarus Spor Güncel Haberler

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