UEFA İstanbul Temsilciliği, 24 Nisan'da açılacak

UEFA'nın İstanbul'da açacağı temsilcilik, 24 Nisan Perşembe günü faaliyete başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF'nin temasları sonucu İstanbul'da açılması kararlaştırılan UEFA temsilciliği 24 Nisan Perşembe gününden itibaren faaliyetlerine başlayacak. Londra ve Brüksel'in ardından UEFA'nın üçüncü dış merkezi olacak İstanbul UEFA Temsilciliği'ne TFF'nin tarihi Levent Kasrı ev sahipliği yapacak.

Kıtaları buluşturan, tarih ve medeniyetin kesişim noktası olan İstanbul, böylece dünya futbolunun sayılı merkezleri arasındaki yerini alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak

UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

24 Nisan Perşembe günü saat 12.00'de gerçekleştirilecek törende Erdoğan'ın yanı sıra UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve yönetim kurulu üyeleri ile üye ülke federasyon başkanları da yer alacak.

23 Nisan'da gala yemeği düzenlenecek

UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılışı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle kutlanan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 23 Nisan Çarşamba günü bir gala yemeği düzenlenecek.

Çırağan Palace Kempinski'de saat 19.00'da başlayacak yemekte UEFA Başkanı Ceferin ve yönetim kurulu üyeleri ile üye ülke federasyon başkanları, Türk futbol ailesinin temsilcileriyle bir araya gelecek.

Finaller şehri İstanbul'da UEFA'nın 4 kupası sahibini buldu

UEFA temsilciliğine ev sahipliği yapacak İstanbul, uluslararası turnuvaların finallerine ev sahipliği yapmasıyla dikkati çekiyor.

İstanbul bugüne kadar 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 2009 UEFA Kupası finali, 2019 UEFA Süper Kupa finali ve 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline başarıyla ev sahipliği yaptı.

Gelecek yıldan itibaren peş peşe iki önemli UEFA finali daha Türkiye'de oynanacak. İlk olarak İstanbul, 2026 UEFA Avrupa Ligi finalinde misafirlerini ağırlayacak. 2027 UEFA Konferans Ligi finali İstanbul ya da yapımı devam eden stadın durumuna göre Ankara'da oynanacak.

UEFA İstanbul Temsilciliği, İtalya ile ortaklaşa düzenlenecek 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hazırlık sürecinde de etkin rol üstlenecek.