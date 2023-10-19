UEFA, İsrail'de maç oynatmayacak

UEFA, bir sonraki duyuruya kadar İsrail'de maç oynanmamasına karar verdi. Böylece 26 Ekim Perşembe günü oynanması planlanan Villarreal-Maccabi Haifa maçı 6 Aralık Çarşamba gününe, UEFA Avrupa Konferansı Ligi'nde aynı gün oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv-Zorya Luhansk karşılaşması ise 25 Kasım Cumartesi gününe ertelendi.

UEFA, Filistin'i kana bulayan İsrail'de hiçbir UEFA maçının oynatılmayacağını açıkladı. Ülkedeki güvenlik durumu nedeniyle UEFA organizasyonlarında mücadele eden Maccabi Haifa ile Maccabi Tel-Aviv'den yeni stat önermesi talep edildi.

"BİR SONRAKİ DUYURUYA KADAR MAÇLAR OYNANMAYACAK"

UEFA'dan yapılan açıklamada, "İsrail'deki mevcut emniyet ve güvenlik durumunun kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesinin ardından UEFA İcra Kurulu, bir sonraki duyuruya kadar İsrail'de UEFA maçlarının oynanmamasına karar verdi." denildi.

MAÇLAR ERTELENDİ

İsrail Futbol Federasyonu ve UEFA organizasyonlarında mücadele eden Maccabi Haifa ile Maccabi Tel-Aviv'den, bu karar yürürlükte olduğu sürece iç saha maçlarını oynayabilecekleri alternatif statlar önermesi talep edildi. Bu arada UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Ekim Perşembe günü oynanması planlanan Villarreal-Maccabi Haifa maçı 6 Aralık Çarşamba gününe, UEFA Avrupa Konferansı Ligi'nde aynı gün oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv-Zorya Luhansk karşılaşması ise 25 Kasım Cumartesi gününe ertelendi.